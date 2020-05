Sól Salinas De Janubio to wyjątkowa sól do kąpieli, która posiada cały szereg pozytywnych właściwości.

Aby wieczorna kąpiel oprócz relaksu przyniosła również korzyści Twojej skórze, wykorzystaj do niej sól Salinas De Janubio!

Czym jest sól Salinas De Janubio?

Sól Salinas de Janubio to po prostu sól do kąpieli pochodząca z salin o nazwie Salinas De Janubio. Są to saliny mieszczące się przy lagunie na południowym zachodzie Lanzarote. Gotowy produkt to połączenie soli z Salinas de Janubio, oleju z pestek winogron Malvasia oraz kwiatów Aloe Vera.

Na czym polega fenomen tej soli do kąpieli?

Sól Salinas de Janubio, stosowana systematycznie do kąpieli, wspomaga procesy regeneracji skóry. Dzięki wyjątkowemu składowi, sól łagodzi stres, a nawet stany nerwicowe. Wzmacnia również naturalną barierę ochronną skóry i zapobiega powstawaniu grzybicy, łuszczycy czy trądziku.